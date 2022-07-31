Bloomberg: Росія веде битву за підтримку Африки, чи це їй вдається?
Якщо тур Лаврова по континенту переслідував мету підкреслити західну дипломатичну слабкість, він може зарахувати собі певний успіх, але у його діяльності теж є межі, інформує
Дипломатичний наступ міністра закордонних справ РФ Сєргєя Лаврова в Африці цього тижня був частиною зусиль, націлених знайти підтримку на тлі дедалі більшої ізоляції. І на Заході це спричинило занепокоєння.
Москва завойовує нові позиції в країнах, що розвиваються? Чому африканські країни не бачать, що Росія веде завойовницьку війну проти України? З іншого боку, поїздка Лаврова дала поживу пропаганді. «Росія перемагає в битві за Африку. Тур міністра став тріумфальним маршем», - оголосив російський телеведучий. Але це було велике перебільшення, - пише
Без сумніву, після початку російського вторгнення в Україну в лютому Росія змогла знайти більше дружніх чи відверто нейтральних партнерів на Глобальному Півдні, ніж Заходу хотілося б. Представник Кенії виголосив вражаючу промову на засіданні Ради безпеки ООН, вказавши на небезпечні наслідки російського ірредентизму. Але коли 193 країну-часниці Генеральної асамблеї проголосували щодо резолюції, яка засуджувала російське вторгнення в Україну, 35 країн (приблизно половина з них африканські) включно з ПАР і Сенегалом утрималися. Інші, такі як Ефіопія і Марокко взагалі відмовилися голосувати.