Bloomberg: Росія веде битву за підтримку Африки, чи це їй вдається?

Дипломатичний наступ міністра закордонних справ РФ Сєргєя Лаврова в Африці цього тижня був частиною зусиль, націлених знайти підтримку на тлі дедалі більшої ізоляції. І на Заході це спричинило занепокоєння.

Москва завойовує нові позиції в країнах, що розвиваються? Чому африканські країни не бачать, що Росія веде завойовницьку війну проти України? З іншого боку, поїздка Лаврова дала поживу пропаганді. «Росія перемагає в битві за Африку. Тур міністра став тріумфальним маршем», - оголосив російський телеведучий. Але це було велике перебільшення, - пише Bloomberg .