Рішення про (не)розрив дипвідносин нашої країни та Ірану президент прийме найближчими тижнями — спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки

Наступним кроком Києва можуть будуть антиіранські санкції, додав дипломат, інформує ZN.ua.

Київ налаштований рішуче і серйозно реагувати на поставки Іраном дронів для російської армії, тому що йдеться про національну безпеку України, про участь третьої країни на боці Росії в агресії проти нашої держави. Про це в інтерв'ю Володимиру Кравченко для ZN.UA розповів спеціальним представником України з питань Близькому Сходу та Африки Максим Субх.

"Розрив дипломатичних відносин з Іраном стоїть на порядку денному, - зазначив він. - Про це іранська сторона офіційно повідомлена, і вона намагається всіляко уникнути того, щоби це відбулося. Остаточне рішення щодо розриву або нерозриву дипломатичних відносин буде прийняте президентом найближчими тижнями".

Він додав, що Іран для України є дуже важливим торговельно-економічним партнером - "торік ми мали понад 700 мільйонів доларів товарообігу" з ним. Але Київ вважає неприйнятним те, що ця держава обрала шлях союзу з Росією.

"Ми не сприймаємо тези іранської сторони, що військово-технічне співробітництво з Росією має історичне коріння і продовжує розвиватися. Ми не можемо жертвувати нашою національною безпекою лише заради того, щоб мати сталі торговельні відносини з Іраном. Тому Тегеран попереджений", - зауважив Субх.

Він додав, що доки Іран не відмовиться від своїх союзницьких відносин із РФ, так, як раніше, у його відносинах з Україною не буде.

"Тому не можу виключати, що наступним кроком після розриву дипломатичних відносин будуть економічні санкції з боку України", - зауважив дипломат.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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