Блінкен відвідає країни Африки на тлі зусиль США активізувати взаємодію з континентом

Державний секретар США Ентоні Блінкен наступного тижня відвідає Ефіопію та Нігер, оскільки адміністрація президента Джо Байдена прискорює зусилля щодо взаємодії з Африкою, щоб протистояти впливу Китаю та РФ на континенті. Про це повідомляє AP .

Блінкен відвідає Аддис-Абебу і Ніамей, починаючи з вівторка, 14 березня, щоб обговорити мирну угоду, яка поклала край бойовим діям в північному регіоні Ефіопії Тиграй, і контртерористичні зусилля, спрямовані проти ісламістських екстремістів в Нігері і Сахелі.

Його поїздка стане четвертим візитом до Африки цього року високопоставлених представників адміністрації Байдена. Туди вже їздили міністр фінансів Джанет Єллен, посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд і перша леді Джилл Байден.

Блінкен планує зустрітися в Аддис-Абебі з офіційними особами Ефіопії та регіону Тиграй і стане першим держсекретарем США , який відвідає Нігер, де проводяться військові операції Сполучених Штатів проти пов'язаних з «Ісламською державою» угруповань у регіоні.

Під час переговорів з прем'єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом і представвниками регіону Тиграй Блінкен зосередиться на виконанні угоди про припинення бойових дій з метою просування миру і сприяння правосуддю перехідного періоду на півночі Ефіопії.

Конфлікт у регіоні Тиграй змусив США призупинити дію деяких торговельних угод з Ефіопією, які країна прагне відновити. Але головний американський дипломат у справах Африки заявив, що повна нормалізація відносин залежатиме від подальших дій з боку Аддис-Абеби, особливо після «руйнівного» конфлікту в регіоні Тиграй.

«Ми прагнемо переосмислити нашу взаємодію з Ефіопією. Ми хотіли б мати партнерство, яке відповідає їхньому розміру і впливу, а також нашим інтересам і зобов'язанням щодо Африки», - сказала помічник держсекретаря США у справах Африки Моллі Фі.

«Але для того, щоб ці відносини розвивалися, нам і надалі потрібні кроки з боку Ефіопії, які допоможуть розірвати коло етнічного/політичного насильства, що відкинуло країну на багато десятиліть назад», - додала вона.

Конфлікт у регіоні Тиграй спалахнув через рік після того, як Абій Ахмед отримав Нобелівську премію миру за укладення угоди про мир з давнім суперником Еритреєю. Уряди Ефіопії та Еритреї вбачали спільну загрозу в лідерах регіону Тиграй, які тривалий час домінували в уряді Ефіопії до того, як Абій отримав посаду прем’єра.

За оцінками, 500 тисяч цивільних осіб було вбито під час дворічного конфлікту, який завершився мирною угодою. Американські чиновники виступили посередниками в цій угоді.

Конфлікт фактично ізолював Тиграй, де проживає понад 5 мільйонів людей, гуманітарна допомога часто була заблокована, а базові послуги перервані, в той час як медичні працівники просили надати найпростіші медикаменти.