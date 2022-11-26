Київ запускає ініціативу «Зерно з України» для постачання продовольства до найбідніших країн Африки

До 60 кораблів з українським зерном до середини наступного року планують відправитися в деякі з найбідніших країн Африки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє The Guardian.

Ініціатива «Зерно з України» організована за участю державних установ, неурядових організацій та приватних корпорацій. Перші три кораблі мають відправитися з Одеси в Судан, Сомалі та Ємен.

Зеленський заявив, що запускає програму у День пам’яті жертв голодоморів в Україні. Програма підтримується новою міжнародною координаційною групою із запобігання голоду.

«Навіть коли країна бореться з нестачею продовольства, спустошеними сільськогосподарськими угіддями та широкомасштабними відключеннями електроенергії, ми ніколи не забудемо про нашу роль відповідального глобального громадянина - особливо після того, як самі пережили голод як нація. Африка відчайдушно потребує продовольства, і Україна готова підтримати незахищених людей у ??скрутну годину», - сказав президент України.

Минулого тижня Росія погодилася продовжити зернову угоду ще на 120 днів. З початку функціонування зернової ініціативи 11 млн тонн української сільськогосподарської продукції було доставлено до 38 країн світу.

Але деякі з найбідніших країн були витіснені з ринку через високу ціну на зерно. Новий механізм покликаний забезпечити протидію ринковому тиску, що змушує відправляти зерно до заможних регіонів, таких як Європа. Суть програми під назвою «Зерно з України» полягає в тому, що країни-учасниці проекту купують сільськогосподарську продукцію в українських виробників - пріоритетом є малі та середні підприємства, і передають її країнам, які перебувають на межі голоду.