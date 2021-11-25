Двух фигурантов дела об убийстве журналиста Сергеенко будут судить заочно

Убийство произошло в апреле 2014 года.

Двух фигурантов дела об убийстве журналиста Сергеенко будут судить заочно
Василь Сергиенко
Фото: infomist.ck.ua

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт против двух фигурантов дела об убийстве черкасского журналиста, героя Украины Василия Сергиенко.

Об этом сообщается на сайтах ГБР и Офиса генерального прокурора.

Их будут судить заочно за совершение в составе преступной организации похищения человека, умышленного убийства и нарушения неприкосновенности жилья (ч.3 ст.146, ч.1 ст.255, п.п.3, 4, 6, 11, 12 ч.2 ст. .115, ч.4 ст.28 (ч.2 ст.162 УК Украины).

Обвиняемые находятся в розыске. Их имена не сообщаются, но известно, что в розыске находились два фигуранта дела: это Валерий Федоров и Андрей Иносов.

Федоров и Иносов
Фото: МВД
Федоров и Иносов

В отношении еще шести человек, обвиняемых в причастности к убийству журналиста, обвинительные акты рассматриваются судом. Последние два года дело слушали в Городищенском суде Черкасской области, но в июле 2021 года Верховный Суд решил передать его в Дарницкий райсуд Киева по месту жительства большинства участников производства.

4 апреля 2014 года журналиста и активиста Василия Сергиенко похитили из дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. На следующее утро его нашли убитым в лесу. По словам родных погибшего, Сергиенко расследовал земельные махинации, которые вывели его на бывшего нардепа Геннадия Бобова.

В убийстве Василия Сергиенко обвиняют Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко, Романа Недыбалюка, Максима Русина и Валентина Завражина. Все они, по данным следствия, входили в преступную группировку из двух подразделений, одно из которых должно было похитить Сергиенко, а другое – убить его и закопать в лесу.

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