В Польше задержан 66-летний мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу РоSSии
Его подельника в работе на ФСБ арестовали ранее.
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало гражданина этой страны по подозрению в шпионаже в пользу РоSSии.
Об этом сообщает пресс-служба Агентства.
Задержанный 66-летний поляк подозревается в инициации шпионской деятельности в пользу ФСБ РФ и в сотрудничестве с другим человеком, ранее арестованным сотрудниками ABW.
Арест произошел 21 ноября 2021 г. в Варминско-Мазурском воеводстве в северо-восточной части страны. В ходе обыска по месту жительства задержанного были изъяты вещи и документы, дополняющие большой доказательный материал.
В Агентстве внутренней безопасности сообщают, что задержанный не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Суд арестовал его на три месяца.
Продолжается расследование. Значительная часть материалов засекречена.
Ранее в ноябре суд в литовском городе Клайпеда признал двух человек виновными в шпионаже в пользу РоSSии.