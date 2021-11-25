В Польше задержан 66-летний мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу РоSSии

Его подельника в работе на ФСБ арестовали ранее.

В Польше задержан 66-летний мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу РоSSии
Фото: gov.pl

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало гражданина этой страны по подозрению в шпионаже в пользу РоSSии.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства.

Задержанный 66-летний поляк подозревается в инициации шпионской деятельности в пользу ФСБ РФ и в сотрудничестве с другим человеком, ранее арестованным сотрудниками ABW.

Арест произошел 21 ноября 2021 г. в Варминско-Мазурском воеводстве в северо-восточной части страны. В ходе обыска по месту жительства задержанного были изъяты вещи и документы, дополняющие большой доказательный материал.

В Агентстве внутренней безопасности сообщают, что задержанный не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Суд арестовал его на три месяца.

Продолжается расследование. Значительная часть материалов засекречена.

Ранее в ноябре суд в литовском городе Клайпеда признал двух человек виновными в шпионаже в пользу РоSSии.

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