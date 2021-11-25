Стефанчук анонсировал на декабрь новую редакцию изменений в Конституцию в части децентрализации

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в декабре будет опубликован новый законопроект с изменениями в Конституцию в части децентрализации.

Об этом сообщается на сайте парламента.

"О децентрализации мы говорим довольно долго. Сейчас мы находимся на финишной прямой. Парламент уже принял немало важных для развития общин законов. Сейчас мы пытаемся сформировать конечное видение и выйти на финальный текст проекта изменений в Конституцию Украины в части децентрализации. Я очень надеюсь, что ко Дню местного самоуправления [7 декабря] мы сможем обсудить уже финальную версию изменений в Конституцию Украины по части децентрализации, чтобы в ближайшее время вынести ее на рассмотрение парламента", - сказал спикер.

По словам Стефанчука, уже согласованы почти все вопросы, и осталось несколько нюансов и юридическая шлифовка текста.

Напомним, один из пунктов Минских соглашений предусматривает проведение в Украине конституционной реформы, предусматривающей как ключевой элемент децентрализацию, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе "ДНР" и "ЛНР".

В 2015 году принятие изменений в Конституцию в части децентрализации привели к человеческим жертвам возле Верховной Рады – и процесс остановился после первого чтения.

В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду правки в Конституцию в части децентрализации власти (законопроект 2598). Законопроект раскритиковали как украинские эксперты, так и западные партнеры, и уже в январе Зеленский отозвал его.

Для внесения изменений в Основной закон необходимы два голосования 226 и решение 300 голосами - конституционным большинством - для окончательного принятия.