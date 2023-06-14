Чекати в Україні? Армія США спише частину винищувачів F-15 та штурмовиків А-10

Ці борти перебувають в експлуатації більше 40 років.

Комісія з тактичної авіації та сухопутних військ Комітету Палати представників зі збройних сил дозволила Військово-повітряним силам США вивести з експлуатації частину штурмовиків A-10 Thunderbolt II та винищувачів четвертого покоління F-15C/D Eagle. Про це повідомляє House Armed Service , інформує ZN.ua .

© USAFE-AFAFRICA / Twitter

Відомо, що підкомітет затвердив план ВПС США зі скорочення парку A-10 Thunderbolt II на 42 літаки. Служба зможе відправити їх на пенсію у 2024 фінансовому році на додачу до 21 літака у 2023. Остаточне голосування за поправки відбудеться 23 червня 2023 року.

Якщо законопроєкт HR 2670 буде ухвалено, то ВПС США зможуть списати 42 літаки A-10, але водночас їм буде заборонено в майбутньому виводити A-10 з експлуатації. Заборона діятиме доти, доки служба не розробить детальний план з виконання місій безпосередньої авіаційної підтримки.