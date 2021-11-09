Оккупанты в Крыму выдвинули новое обвинение заместителю главы Меджлиса Джелялу

Задержанному оккупантами крымскотатарскому активисту, заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу (Джелялову) предъявили новое обвинение – в контрабанде взрывного устройства.

Об этом сообщил адвокат Джеляла Николай Полозов.

Кроме ранее предъявленных Нариману обвинений в диверсии в организованной группе (п. "а" частью 2 ст281 Уголовного кодекса РФ) и в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 Уголовного кодекса ), сегодня Наримана Джеляла обвинили в контрабанде взрывного устройства", – написал он.

Санкция по этой статье составляет от 7 до 12 лет лишения свободы.

После предъявления нового обвинения на допросе в качестве обвиняемого Нариман по-прежнему воспользовался правом не давать показаний.

Адвокат также сообщил, что состояние здоровья его подзащитного – удовлетворительное.

Напомним, 6 сентября подконтрольный РоSSии суд в оккупированном Симферополе арестовал Наримана Джеляла на два месяца.

ФСБ РоSSии обвиняет его и еще двух крымских татар – двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемовых – в подрыве газопровода в селе Перевальное. Подтверждения такого подрыва до сих пор не были обнародованы.

7 сентября ФСБ опубликовала видео с признаниями братьев. В разговоре с адвокатом Айдером Азаматовым Азиз Ахтемов рассказал, что сотрудники роSSийской спецслужбы применяли к ним физическое и моральное давление, избивали и угрожали расстрелом.

28 октября суд продлил арест Джелялову до 23 января следующего года. Решение принял судья подконтрольного РоSSии Киевского районного суда Симферополя Евгений Пронин. Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат Полозов заявил, что это постановление будет обжаловано стороной защиты. Джелялова не доставили на судебное заседание, поскольку он все еще находился на экспертизе в психбольнице.