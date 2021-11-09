Депутат Шахов не задекларировал имущества на сумму 15,4 млн гривень, - НАПК

Проверка установила, что народный депутат не указал в декларации сведений о члене своей семьи.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки недостоверного декларирования в действиях народного депутата, члена депутатской группы "Довира" Сергея Шахова на общую сумму 15,4 миллиона гривень.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на НАПК.

Проверка, которую НАПК начало в марте этого года, обнаружила, что народный депутат не указал в декларации сведений о члене своей семьи. Как следует из справки, речь идет об Инне Журбе, гражданской жене Шахова.

Во время проведения официальной проверки НАПК установило, что в 2020 году Шахов вместе с Журбой совместно летали в Швейцарию и Катар, при этом за авиабилеты заплатили со счетов одного юридического лица. Это свидетельствует об общих расходах и наличии общего бюджета, необходимых для установления факта отношений.

Подтвердить совместное проживание Нацагентству помогли и в НАБУ, детективы которого осуществляют уголовное производство по Шахову.

В Нацагентстве посчитали стоимость имущества, записанного на Инну Журбу, а также доли в уставных капиталах компаний, которыми она совладеет, и насчитали в декларации Шахова недостоверные сведения на сумму 15,4 миллиона гривень.

"В действиях субъекта декларирования установлены признаки правонарушения, предусмотренного ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины", – говорится в заключении НАПК.

Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Как отмечается, теперь результаты проверки НАПК привлекут к уголовному производству НАБУ.

Напомним, ранее журналисты программы "Схемы" насчитали минимум 12 родственников народных депутатов, работающими помощниками у других нардепов.