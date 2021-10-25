Номинационный комитет начал конкурс в наблюдательный совет "Нафтогаза"

Четыре вакансии независимых членов планируют заполнить до конца года.

Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий 23 октября начал конкурсный отбор на должности независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза Украины".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Документы от претендентов на четыре места в наблюдательном совете будут принимать до 6 декабря.

"Хочу поблагодарить наших партнеров из Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий Джейсону Пеллмару, Марцину Свенцицки, Ваграму Степаняну, Маттео Патроне и Матти Маасикасу, которые включились в активную работу, понимая важность и актуальность назначения руководящего органа для такой важной компании как «Нафтогаз Украина»", - заявил первый вице-премьер, министр экономики Украины Алексей Любченко.

Новый наблюдательный совет, в частности, должен будет назначить новое правление, потому что сейчас все руководители компании, кроме председателя правления Юрия Витренко являются временными.

Напомним, что месяц назад Кабинет министров уволил наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" после того, как трое независимых членов объявили об отставке.

Причиной их решения стал отказ Кабмина пересмотреть сомнительное назначение председателем правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Витренко заявил в ответ, что не жалеет из-за увольнения независимых членов наблюдательного совета компании. По его словам, они были назначены без конкурса по представлению посольств и не имели необходимой специальности. Он считает, что нового руководителя "Нафтогаза" надо выбрать по результатам конкурса, но делать это должен уже новый наблюдательный совет.