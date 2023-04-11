Керівництво Держмитниці хочуть обирати на підставі конкурсу: Рада затвердила основу реформи

В разі зміни керівника ретельній перевірці підлягатимуть усі працівники ДМС.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня затвердила у першому читанні законопроєкт № 6490 -д щодо перезавантаження митниці. Як повідомив член комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, за законопроект проголосували 260 депутатів, інформує ZN.ua .

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Законопроект передбачає запровадження конкурсного відбору керівника Державної митної служби України конкурсною комісією до якої, зокрема, входитимуть особи, рекомендовані міжнародними організаціями.

Передбачається, що до конкурсної комісії будуть входити дев’ять членів людей, яких визначить уряд: п?ятеро з них будуть обрані на підставі пропозицій міжнародних організацій.Комісія відбиратиме одного кандидата, якого пропонуватиме прем?єр-міністру для призначення.

Також законопроектом передбачено проведення щорічного аудиту ефективності діяльності Митниці. Негативний висновок такого аудиту буде підставою для звільнення голови, що не дасть можливість змінювати керівника митниці просто за бажанням уряду.

Протягом року після призначення нового керівника на митниці має відбутись переатестація всіх працівників митниці, зокрема і перевірка на доброчесність.

У документі також запропоновано скасувати необхідність погоджувати з Мінфіном призначення на посади та звільнення з посад керівників середньої ланки Держмитниці.

Нагадаємо, 1 лютого Кабінет міністрів звільнив т.в.о голови Державної митної служби В’ячеслава Демченка та першого заступника голови Держмитслужби Олександра Щуцького. Водночас щодо заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського, якому "належало реальне керівництво митницею", то його звільнили лише 24 березня.