Зеленский назвал "хайпом" заявление ведущей "UA:Первый" о давлении ОПУ на журналистов

Президент Владимир Зеленский считает "хайпом" заявление ведущих ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA:Первый", которые обвинили Офис президента в давлении.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я не совсем понимаю, при чем здесь я и Офис президента, но я понимаю, что это хайп. Мы ничего не согласовываем, никаких списков. Тем более телеканалу общественного вещания. Что касается депутатов, то они могут ходить или не ходить на те или другие эфиры. Мне кажется, что они свободные люди", - сказал Владимир Зеленский в комментарии журналистам, находясь с рабочим визитом в Черкасской области.

"Но если нужно, чтобы я обратился к главе фракции "Слуга народа” Давиду Арахамии и чтобы он давил на депутатов, они обязательно должны ходить до этой дамы (Мирославы Барчук, - ред.), то я могу обратиться. Если он скажет, что так можно в них, что такие правила, они обязательно, как солдаты, должны туда приходить - ок", - добавил президент.

Глава государства также отметил, что ситуация, при которой государственное телевидение заявляет о давлении со стороны государства, выглядит странной.

Ранее журналистка Мирослава Барчук, ведущая общественно-политического ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA:Первый", обвинила Офис президента в давлении. По словам журналистки, 11 октября с Офиса президента поступил ультиматум, чтобы в программе присутствовали двое "слуг" или не придет ни один. Через неделю появился другой ультиматум: двое "слуг" придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному внефракционному депутату Гео Леросу.

Ее слова подтвердил другой ведущий программы Павел Казарин.

Напомним, что "UA:Первый" является государственным каналом и финансируется из бюджета.