Зеленский назвал "хайпом" заявление ведущей "UA:Первый" о давлении ОПУ на журналистов

Глава государства считает странной ситуацию, когда государственное телевидение заявляет о давлении со стороны государства.

Зеленский назвал "хайпом" заявление ведущей "UA:Первый" о давлении ОПУ на журналистов
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает "хайпом" заявление ведущих ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA:Первый", которые обвинили Офис президента в давлении.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я не совсем понимаю, при чем здесь я и Офис президента, но я понимаю, что это хайп. Мы ничего не согласовываем, никаких списков. Тем более телеканалу общественного вещания. Что касается депутатов, то они могут ходить или не ходить на те или другие эфиры. Мне кажется, что они свободные люди", - сказал Владимир Зеленский в комментарии журналистам, находясь с рабочим визитом в Черкасской области.

"Но если нужно, чтобы я обратился к главе фракции "Слуга народа” Давиду Арахамии и чтобы он давил на депутатов, они обязательно должны ходить до этой дамы (Мирославы Барчук, - ред.), то я могу обратиться. Если он скажет, что так можно в них, что такие правила, они обязательно, как солдаты, должны туда приходить - ок", - добавил президент.

Глава государства также отметил, что ситуация, при которой государственное телевидение заявляет о давлении со стороны государства, выглядит странной.

Ранее журналистка Мирослава Барчук, ведущая общественно-политического ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA:Первый", обвинила Офис президента в давлении. По словам журналистки, 11 октября с Офиса президента поступил ультиматум, чтобы в программе присутствовали двое "слуг" или не придет ни один. Через неделю появился другой ультиматум: двое "слуг" придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному внефракционному депутату Гео Леросу.

Ее слова подтвердил другой ведущий программы Павел Казарин.

Напомним, что "UA:Первый" является государственным каналом и финансируется из бюджета.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельностиПравовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности
США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам
Полиция Норвегии предварительно назвала терактом нападение мужчины с луком и стреламиПолиция Норвегии предварительно назвала терактом нападение мужчины с луком и стрелами
ЕСПЧ установил нарушение Украиной прав люстрированного судьи Верховного Суда СамсинаЕСПЧ установил нарушение Украиной прав люстрированного судьи Верховного Суда Самсина
Блок рекламы


Похожие новости
Ведущие ток-шоу на "UA: Первый" обвинили Офис президента в давленииВедущие ток-шоу на "UA: Первый" обвинили Офис президента в давлении
РоSSия назвала "провокацией" задержание "офицера" боевиков КосякаРоSSия назвала "провокацией" задержание "офицера" боевиков Косяка
Зеленский встретился с министром обороны СШАЗеленский встретился с министром обороны США
КГГА заявила о давлении из-за намерения СНБО застроить высотками скверКГГА заявила о давлении из-за намерения СНБО застроить высотками сквер
Зеленский подписал закон об увеличении бюджета-2021 на 40 млрд гривенЗеленский подписал закон об увеличении бюджета-2021 на 40 млрд гривен
Зеленский: вакцинация - единственная альтернатива локдаунуЗеленский: вакцинация - единственная альтернатива локдауну
Зеленский заявил, что Украина готова к третьей волне коронавирусаЗеленский заявил, что Украина готова к третьей волне коронавируса
Bloomberg: Зеленский хочет уволить главу НБУBloomberg: Зеленский хочет уволить главу НБУ
Зеленский ожидает утверждения прокурора САП до конца годаЗеленский ожидает утверждения прокурора САП до конца года
Зеленский прокомментировал фигурантов дела о госизмене Медведчука: Понимаю, о ком идет речь, но надо доказатьЗеленский прокомментировал фигурантов дела о госизмене Медведчука: Понимаю, о ком идет речь, но надо доказать
Последние новости
Подгружаем последние новости