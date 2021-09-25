РоSSийские самолеты в очередной раз нарушили границы зоны учений украинских военных

"РоSSийское руководство в очередной раз подвергает опасности собственных летчиков".

Во время боевых стрельб самолеты-разведчики РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили границы зоны, отведенной для учений.

Об этом сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ.

"В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных Сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики РоSSийской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства", - говорится в сообщении.

РоSSийские самолеты неоднократно залетали в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений и пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты.

"РоSSийское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности своих военных летчиков", - отметил руководитель стрельб - начальник зенитных ракетных войск Воздушных Cил Борис Генов.