РоSSийские самолеты в очередной раз нарушили границы зоны учений украинских военных
"РоSSийское руководство в очередной раз подвергает опасности собственных летчиков".
Во время боевых стрельб самолеты-разведчики РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили границы зоны, отведенной для учений.
Об этом сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ.
"В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных Сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики РоSSийской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства", - говорится в сообщении.
РоSSийские самолеты неоднократно залетали в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений и пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты.
"РоSSийское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности своих военных летчиков", - отметил руководитель стрельб - начальник зенитных ракетных войск Воздушных Cил Борис Генов.