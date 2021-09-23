Штрафы за подделку СОVID-сертификата достигнут 170 тысяч гривен

Кабинет министров Украины поддержал инициативу внедрения в стране многотысячных штрафов за подделку СОVID-сертификатов. В некоторых случаях нарушителям будет грозить тюремное заключений до трех лет.

Кабмин утвердил новые штрафы в размере до 170 тысяч гривен, которые могут коснуться каждого украинца

Власти Украины намерены жестко наказывать украинцев, которые окажутся замешанными в подделке сертификата о вакцинации. К уголовной ответственности привлекать будут не только изготовителей липовых документов, но и тех, кто их покупает.

Соответствующий законопроект был разработан в Министерстве здравоохранения после решения СНБО от 30 июля 2021 года "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью". В среду, 22 сентября, документ поддержал Кабмин.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что в Украине увеличивается количество подделок СОVID-сертификатов о прохождении курса вакцинации. Ситуация несет прямую угрозу жизни и здоровью украинцев, поэтому необходимо ввести за производство липовых сертификатов уголовную ответственность. В документе предлагается установить штрафы для нарушителей в размере 85 000 до 170 000 гривен, а также тюремное заключение до трех лет.

Кабмин утвердил новые штрафы в размере до 170 тысяч гривен, которые могут коснуться каждого украинца

Крупные штрафы грозят и тем, кто будет использовать поддельные документы о профилактической вакцинации - от 17000 до 34 000 грн или срок заключения до 2-х лет.

Медикам, которые будут уличены во внесении заведомо ложной информации в электронную систему Минздрава о проведении вакцинации, грозят штрафы от 34 000 до 68 000 грн или срок лишения свободы от 1 до 3 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские школы отправят на карантин, даже если все учителя и персонал получат сертификаты о вакцинации от СОVID-19.


Шевченко Лилия, Тудей

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