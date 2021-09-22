Рада ограничила принцип молчаливого согласия в законе о paperless

Закон начали менять, хотя он еще не вступил в силу.

Рада ограничила принцип молчаливого согласия в законе о paperless
Фото: oporaua.org

Верховная Рада ограничила использование принципа молчаливого согласия в законе о режиме "без бумаг", который был принят в августе.

Соответствующий законопроект №5845 был принят в среду, 22 сентября, голосами 291 депутата.

Принцип молчаливого согласия означает, что публичные услуги должны предоставляться без необходимости получать в других органах каких-либо сведений или документов. В "Слуге народа" поясняли, что такой подход позволит получить электронную услугу, даже если в определенный срок другая организация не прислала информацию.

Однако депутаты решили прописать в законе исключения, при которых принцип молчаливого согласия не применяется.

"Молчаливое согласие не может быть применено в исключительных случаях. Это касается, например, регистрации изменения имени и отчества, актов гражданского состояния, регистрации прав собственности на недвижимость, банкротства, исполнительного производства - нельзя просто сказать государству, что это так, а если государство не ответит - это так и станет автоматически", - сказал депутат Игорь Фрис.

Поэтому депутаты прописали, что принцип предоставления публичной (электронной публичной) услуги по умолчанию не может применяться к:

  • государственной регистрации прав на недвижимое имущество, обременений таких прав;
  • государственной регистрации актов гражданского состояния граждан;
  • государственной регистрации юридических лиц, их символики (в случаях, предусмотренных законом), общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, и физических лиц - предпринимателей;
  • государственной регистрации религиозных организаций и их структурных подразделений, всеукраинских профсоюзов, их объединений, всеукраинских объединений организаций работодателей;
  • государственной регистрации обособленных подразделений иностранных неправительственных организаций, представительств, филиалов иностранных благотворительных организаций, символики общественных формирований;
  • государственной регистрации печатных средств массовой информации и информационных агентств;
  • регистрации уставов территориальных общин, в том числе городов Киева и Севастополя;
  • регистрации уставов Национальной академии наук и национальных отраслевых академий наук;
  • процедур восстановления платежеспособности должника - юридического лица или признания его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица, исполнительного производства и принудительного исполнения судебных решений и решений других органов.

Напомним, что основная цель paperless - отказ от необходимости получать бумажные справки или документы, если информация о них есть в государственных реестрах.

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