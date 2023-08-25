Рада затвердила закон про відновлення фінансової звітності партій

Партії мусітимуть відзвітувати про свою діяльність з моменту введення карантину у 2020 році.

Верховна Рада України на засіданні 23 серпня ухвалила в цілому законопроєкт №9419-1 , яким відновлюється обов’язкове фінансове звітування партій. “За” у парламенті проголосували 309 депутатів, повідомив за підсумками засідання депутата Ярослав Железняк, інформує ZN.ua .

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Згідно із законопроєктом, партії мають подати звіти про фінансову діяльність з 2020 року, коли зупинилось партійне звітування через епідемію коронавірусу, до Національного агентства із запобігання корупції впродовж 90 днів. Водночас ті парті, які не мають державного фінансування, можуть подати декларації впродовж 120 днів. Для перевірки НАЗК декларацій передбачено 60 днів.

Також у законопроєкті враховані особливості звітування партій у період воєнного стану, зокрема партія звільняється від відповідальності за подання неповної інформації в звіті, якщо документи втрачені. Однак неможливість подати повну інформацію про доходи та витрати, а також про майно, мають бути документально підтверджені.

Нагадаємо, у березні 2020 року Верховна Рада дозволила партіям не подавати фінансові звіти до завершення «заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби».