Рада затвердила закон про відновлення фінансової звітності партій

Партії мусітимуть відзвітувати про свою діяльність з моменту введення карантину у 2020 році.

Верховна Рада України на засіданні 23 серпня ухвалила в цілому законопроєкт №9419-1, яким відновлюється обов’язкове фінансове звітування партій. “За” у парламенті проголосували 309 депутатів, повідомив за підсумками засідання депутата Ярослав Железняк, інформує ZN.ua.

Рада затвердила закон про відновлення фінансової звітності партій
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Згідно із законопроєктом, партії мають подати звіти про фінансову діяльність з 2020 року, коли зупинилось партійне звітування через епідемію коронавірусу, до Національного агентства із запобігання корупції впродовж 90 днів. Водночас ті парті, які не мають державного фінансування, можуть подати декларації впродовж 120 днів. Для перевірки НАЗК декларацій передбачено 60 днів.

Також у законопроєкті враховані особливості звітування партій у період воєнного стану, зокрема партія звільняється від відповідальності за подання неповної інформації в звіті, якщо документи втрачені. Однак неможливість подати повну інформацію про доходи та витрати, а також про майно, мають бути документально підтверджені.

Нагадаємо, у березні 2020 року Верховна Рада дозволила партіям не подавати фінансові звіти до завершення «заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби».


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Росія щомісяця мобілізує до війська близько 20 тисяч громадян: Юсов розповів подробиціРосія щомісяця мобілізує до війська близько 20 тисяч громадян: Юсов розповів подробиці
Атака на авіабазу Сольци була здійснена з території РФ - британська розвідкаАтака на авіабазу Сольци була здійснена з території РФ - британська розвідка
«Боягузливий удар» – глава дипломатії ЄС про ракетний удар Росії по Чернігову«Боягузливий удар» – глава дипломатії ЄС про ракетний удар Росії по Чернігову
Президент Литви приїхав в Київ на святкування Дня Незалежності УкраїниПрезидент Литви приїхав в Київ на святкування Дня Незалежності України
Росіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — МілліРосіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — Міллі
Блок рекламы


Похожие новости
Суддів Верховного суду скликають на обговорення законопроєктів про посилення їхньої відповідальностіСуддів Верховного суду скликають на обговорення законопроєктів про посилення їхньої відповідальності
Остін закликав російське керівництво проінструктувати свої війська щодо дотримання законів небаОстін закликав російське керівництво проінструктувати свої війська щодо дотримання законів неба
НАЗК назвало три основні недоліки прийнятого за основу законопроєкту про відновлення декларуванняНАЗК назвало три основні недоліки прийнятого за основу законопроєкту про відновлення декларування
Окупанти викрадають дітей, щоб знищити наступне покоління захисників України — СіммонсОкупанти викрадають дітей, щоб знищити наступне покоління захисників України — Сіммонс
Рада затвердила закон про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи УкраїниРада затвердила закон про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України
Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на три місяціРада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на три місяці
Рада Україна-НАТО засудила вихід Росії з зернової угодиРада Україна-НАТО засудила вихід Росії з зернової угоди
Рада не могла ухвалити жодного рішення на засіданні 26 липня, не було кворуму – депутатРада не могла ухвалити жодного рішення на засіданні 26 липня, не було кворуму – депутат
Росіяни готуються “узаконити” видобуток корисних копалин на окупованих територіяхРосіяни готуються “узаконити” видобуток корисних копалин на окупованих територіях
Україні для відновлення економіки потрібні жінки — BloombergУкраїні для відновлення економіки потрібні жінки — Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости