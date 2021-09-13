РоSSия впервые применила боевые роботы "Уран-9" и "Нерехта

Новейшая роSSийская техника вела боевые действия во время военных учений "Запад-2021".

РоSSия впервые применила боевые роботы "Уран-9" и "Нерехта
Фото: ЦСН

РоSSийская Федерация впервые применила ударные роботы "Нерехта" и "Уран-9". Это произошло во время совместных с Беларусью стратегических учений "Запад-2021".

Об этом сообщает роSSийское агентство ТАСС.

"В ходе разыгрывания практических действий войск (сил) основного этапа учения "Запад-2021" на полигоне Мулино (в Нижегородской области РоSSии, - ред.) в боевых порядках общевойсковых подразделений при ведении обороны были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки "Уран 9" и "Нерехта", - рассказали журналистам в Минобороны РФ.

Там уточнили, что "Ураны-9" уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тыс. м огнем из ракетных комплексов "Атака", реактивных пехотных огнеметов, а также 30-мм пушек и пулеметов.

"Они вели боевые действия непосредственно в боевых порядках обороняющихся подразделений. Также" Ураны-9 "прикрывали при смене позиций мотострелковые подразделения", - говорится в сообщении.

Роботы "Нерехта", вооруженные 12,7-мм пулеметом "Корд" и 30-мм гранатометом АГ-30М, были привлечены для разведки и огневой поддержки подразделений. Также такой робот может корректировать огонь, доставлять снаряжение и боеприпасы.

"Для прокладки проходов в минных заграждениях совместно с инженерно-саперными подразделениями использовали робототехнические комплексы разминирования "Уран-6". Тактический лазерный комплекс "Карьер", который позволяет выявлять и подавлять оптические средства разведки и наблюдения танков, другой бронированной техники и стрелкового оружия противника, обеспечивал действия роботов", - сообщает роSSийское госинформагентство.

Совместные с Беларусью военные учения "Запад-2021" стартовали в РоSSии 9 сентября. Военные маневры пройдут с 10 по 16 сентября на девяти роSSийских и пяти белорусских полигонах, а также в акватории Балтийского моря.

Весной под видом подготовки к учениям "Запад-2021" РоSSия начала наращивать войска возле границ Украины. Существовали опасения эскалации боевых действий на Донбассе или даже полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украине.

Этого не произошло, но президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что угроза эскалации не исчезнет по меньшей мере до конца учений "Запад-2021".

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