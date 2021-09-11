Агент ФСБ РФ, который собирал разведданные на Житомирщине, приговорен к 8 годам

Фото: СБУ

Бердичевский городской суд Житомирской области приговорил к 8 годам лишения свободы агента ФСБ РФ , задержанного сотрудниками контрразведки СБУ в апреле этого года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

"Осужденный признал факт сотрудничества с ФСБ РФ и дал показания, подтверждающие проведение роSSийской спецслужбой разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 22-летний житель Житомирской области был завербован иностранной спецслужбой и осуществлял сбор разведывательных данных о военных частях региона.

В частности, выполняя поручение роSSийских кураторов, злоумышленник проводил видеосъемку объектов подразделений Сил специальных операций ВС Украины на территории Житомирской области.

Кроме того, он подготовил подробные схемы территорий воинских частей с указанием места нахождения контрольно-пропускных пунктов, парковки транспортных средств и т.д.

"Отдельной задачей от ФСБ РФ было установление персональной информации о представителях руководящего и личного состава подразделения ССО - места их проживания, изучение их образа жизни, данные об их персональным автотранспорте, маршруты передвижения и тому подобное.

Фото: СБУ

С момента задержания и до сих пор злоумышленник постоянно находился под стражей.

Напомним, вчера Служба безопасности Украины задержала в Одесской области гражданина Таджикистана по подозрению в причастности к террористической организации "Исламское государство".