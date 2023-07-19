У Польщі розкрили масштабну агентурну мережу Росії

Вона планувала вибухи на залізниці.

У Польщі розкрили мережу російських агентів, яка планувала диверсії на залізниці проти потягів зі зброєю та гуманітарною допомогою, які прямують до України. Про це повідомляє Gazeta Polska , інформує ZN.ua .

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Видання дізналося, що серед 66 томів справи є вказівки на те, що підозрювані члени мережі планували підривати потяги, які прямують до України зі зброєю та гумодопомогою. Ризик безпосереднього виконання таких атак нібито спонукав польські спецслужби розпочинати арешти.

"З цієї причини перші арешти були саме в цей час, а не в якийсь інший. Ризик атак був надто великий для того, щоб продовжувати спостерігати за діями групи", - розповів співрозмовник, знайомий із матеріалами справи.

Журналісти також дізналися, що агентурна мережа була відносно свіжою – її створили на початку 2023 року. Агенти нібито безпосередньо отримували вказівки з Москви та за виконання поставлених завдань отримували оплату здебільшого у криптовалюті.

Викрита мережа поки що вважається найбільшою з подібних у сучасній історії Польщі. Розслідування все ще ведеться.