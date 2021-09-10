Нардеп Юрчишин подал в ГБР и Офис генпрокурора заявление о драке Тищенко в Раде

По его мнению, в действиях Тищенко усматриваются признаки двух уголовных правонарушений.

Нардеп Юрчишин подал в ГБР и Офис генпрокурора заявление о драке Тищенко в Раде
Ярослав Юрчишин
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин подал в Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора заявление относительно драки Николая Тищенко с Гео Леросом.

Об этом Юрчишин сообщил в фейсбуке.

"9 сентября Тищенко М.М. напал на Geo Leros во время его выступления за трибуной сессионного зала Верховной Рады Украины, вытолкнул Героса Л.Б. за пределы трибуны, чем прекратил его выступление как народного депутата Украины и помешал осуществлению им своих полномочий, которые ему предоставил народ Украины как депутату", - написал он.

По мнению Юрчишина, в действиях Тищенко усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных ч.2. ст. 346 Уголовного кодекса - совершение насильственных действий в связи с государственной деятельностью народного депутата Украины, и ч.1. ст. 351 - создание искусственных препятствий в работе народного депутата.

"Что касается статьи 346, то такие действия наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет, а по 351-й - штрафом от ста до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет" , - отметил нардеп.

Напомним, 9 сентября народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко применил силу к внефракционному депутату Гео Леросу во время его выступления в парламенте из-за критики в адрес президента и главы ОПУ. Конфликт произошел во время выступления Лероса при рассмотрении отчета временной следственной комиссии (ВСК) по проверке состояния "Укрзализныци".

Лерос с трибуны заявил, что "единственная ВСК, которая должна отчитываться в этом зале, касается срыва спецоперации по "вагнеровцам". Депутат добавил, что украинцев интересует, кто "слил спецоперацию" и назвал фамилии Ермака и Зеленского.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после этого призвал отстранить Тищенко и Лероса от заседаний.

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