У Повітряних силах розповіли, чому ППО не може збивати ракети та дрони подалі від міст

Ігнат заявив, що, якщо засоби протиповітряної оборони розмістити далі, то противник скористається прогалинами.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що нині в нас немає можливості розташовувати засоби протиповітряної оборони далі від міст. Це дасть можливість окупантам виявляти прогалини, інформує ZN.ua .

"Засоби ППО різні — середнього та малого радіусу дії, є винищувальна авіація, а є мобільні вогневі групи. Те, що у нас зараз є, а це і старі радянські системи, і те, що нам надали партнери — його недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ППО так, щоб миша не проскочила. Це неможливо. У нас величезна лінія фронту – майже 2,5 тисячі кілометрів", - наголосив Ігнат.

За його словами, засоби ППО розташовані якомога щільніше, щоб знищувати ворожі цілі. Після збиття повітряних цілей в містах іноді падають їхні уламки.

"Якщо засоби ППО розмістити далі, то противник скористається прогалинами. Зараз немає іншого способу, окрім як ставити засоби ППО ближче до населених пунктів", —додав речник.