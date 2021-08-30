Галущенко предположил, что зимой придется одновременно включать все 15 атомных блоков

Украины нужно импортировать 3,5 млн тонн угля.

Галущенко предположил, что зимой придется одновременно включать все 15 атомных блоков
Рівненська АЕС
Фото: energoatom.com.ua

Министр энергетики Герман Галущенко предположил, что для стабильного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов придется включать одновременно все 15 атомных энергоблоков.

Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу-Украина", комментируя подготовку к зиме и критически низкие запасы угля на складах ТЭС.

По его словам, "дополнительно необходимо импортировать около 3,5 млн тонн в течение отопительного сезона согласно графику накопления угля". Он рассчитывает, что ситуацию с углем удастся стабилизировать, и страна спокойно пройдет отопительный сезон.

Вместе с тем он отметил, что в этом году Минэнерго также рассчитывает на "определенные достижения" - работу АЭС минимум 14-ю блоками из 15 действующих, а также в случае необходимости, особенно, в декабре-январе, подключение к системе 15-го атомного блока.

По его прогнозам, запасы газа в подземных хранилищах к началу отопительного сезона достигнут 19,5 млрд куб. м.

Напомним, что объединенная энергосистема Украины в 2022 году отделится от энергосистем РоSSии и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году состоится ее полная синхронизация с энергосистемой ЕС.

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