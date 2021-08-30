Галущенко предположил, что зимой придется одновременно включать все 15 атомных блоков

Министр энергетики Герман Галущенко предположил, что для стабильного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов придется включать одновременно все 15 атомных энергоблоков.

Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу-Украина", комментируя подготовку к зиме и критически низкие запасы угля на складах ТЭС.

По его словам, "дополнительно необходимо импортировать около 3,5 млн тонн в течение отопительного сезона согласно графику накопления угля". Он рассчитывает, что ситуацию с углем удастся стабилизировать, и страна спокойно пройдет отопительный сезон.

Вместе с тем он отметил, что в этом году Минэнерго также рассчитывает на "определенные достижения" - работу АЭС минимум 14-ю блоками из 15 действующих, а также в случае необходимости, особенно, в декабре-январе, подключение к системе 15-го атомного блока.

По его прогнозам, запасы газа в подземных хранилищах к началу отопительного сезона достигнут 19,5 млрд куб. м.