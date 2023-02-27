Є така впевненість, що ми і надалі житимемо без обмежень електрики – Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що українці вже два тижні живуть без відключень електроенергії і є впевненість, що так буде і надалі. Про це очільник Міненерго повідомив у коментарі ТСН.

Галущенко зазначив, що станом на зараз генерація в Україні покриває споживання, тому обмеження не вводяться. Крім того, сприяє тепла погода та збільшення світлового дня.

Міністр енергетики вважає, що в Україні і надалі не будуть вимикати світло, якщо не буде нових ударів та пошкодження електромережі.

"Генерація повністю забезпечує споживання електроенергії. Безумовно, це був рекордний термін. Сьогодні світловий день більший, погода тепліша, відповідно, падає рівень споживання електроенергії. Тому є така впевненість, що ми і надалі житимемо без обмежень, якщо дійсно не буде дуже суттєвих ушкоджень енергосистем", — додав він.