До наступного санкційного списку ЄС включать кремлівських пропагандистів — ЗМІ

Майбутні санкції Європейського Союзу планують спрямувати на російську пропагандистську систему. Зокрема до проєкту нового чорного списку вже вписали 144 осіб, серед яких такі популярні російські телеведучі як Боріс Корчевніков і Маріна Кім, співак Грігорій Лепс, а також письменники Дмітрій Пучков, Нікіта Міхалкові Сєргєй Міхєєв, пише видання EUobserver .

В документах, з якими ознайомилося видання, йдеться, що Корчевніков публікує коментарі в соцмережах, які «асоціюють Захід і Україну з безбожництвом і дияволом, а Міхєєв заявляє про «необхідність денацифікації та демілітаризації України».

Також ЄС має на меті заморозити активи та заборонити видачу віз чотирьом членам родини Ковальчуків, які володіють ЗМІ та компаніями соціальних мереж і є близькими із президентом Росії Владіміром Путіним. Одна з них, Тетяна Ковальчук, є «третьою найбагатшою жінкою Росії зі статками 600 мільйонів доларів» і співвласницею гірськолижного курорту Ігора поблизу Санкт-Петербурга в Росії, «де донька Путіна святкувала своє весілля», йдеться в документах.

Також санкції накладуть на п'ятьох керівників російських телекомпаній Рен ТВ і ТВ-Новости. Державні медіахолдинги ВГТРК і Національна медіагрупа, державний мовник АНО ТВ-Новости і Фонд стратегічної культури в Москві, які ЄС приписує прикриття зовнішньої розвідки СВР Росії, мають заморозити активи в ЄС.

Ще трьох російських каналів — НТВ/НТВ «Мир», «РоSSия 1» і РЕН ТВ — позбавлять ліцензії на мовлення в країнах ЄС. Зазначені російські ЗМІ спіймані на «серйозному спотворенні та маніпулюванні фактами» з метою виправдання війни проти України та дестабілізації країн ЄС, що становить «суттєву та пряму загрозу громадському порядку та безпеці Союзу», йдеться в документах.

У списку також дві дочки та двоюрідна сестра Рамзана Кадирова та десятки другорядних урядових міністрів, депутатів, сенаторів, губернаторів регіонів, військових і чиновників.

Також новий пакет санкцій включає ембарго на інвестиції в російський гірничодобувний сектор, заборону на продаж технологій подвійного призначення 169 російським компаніям і заморожування активів Московського кредитного банку і Дальневосточного банку.

Санкції ЄС також підтвердять, що Росія краде українських дітей у рамках своєї кампанії, а також тероризує Україну. До санкційного списку потраплять четверот російських чиновників, які, за іронією долі, відповідали за захист дітей, але які провадили кремлівську кампанію незаконного перевезення українських дітей до Росії та їх усиновлення російськими сім’ями.

Водночас деталі цього санкційного пакету все ще можуть бути змінені під час переговорів міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі в понеділок, 12 грудня.