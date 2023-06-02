Венеційська комісія наступного тижня надасть оцінку трьом українським законам

Усі вони уже прийняті та вступили в силу.

За даними ZN.UA, Європейська комісія за демократію через право, більше відома як Венеційська комісія, наступного тижня оголосить рішення щодо трьох законопроектів, які потребували експертної оцінки, інформує ZN.ua.

Венеційська комісія наступного тижня надасть оцінку трьом українським законам
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Венеційська комісія засідатиме 9-10 червня, та планує затвердити висновки відразу щодо трьох законів, прийнятих Верховною Радою України.

Зокрема висновки стосуватимуться:

  • Закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», який був прийнятий ще у вересні 2021 та вступив в сили у листопаді того року
  • Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсній основі», прийнятий парламентом у грудні 2022 року
  • Закону про національні меншини, ухваленим також у грудні 2022 року

Зокрема висновок щодо так званого антиолігархічного закону було запитано головою Верховної Ради України листом ще від 10 вересня 2021 року напередодні його голосування у другому читанні та Моніторинговим комітетом Парламентської Асамблеї 30 січня 2023 року. Підкомісія з демократичних інститутів розгляне цей проект висновку на своєму засіданні 8 червня, а 9 червня буде прийнято остаточний висновок. Його оголошення кілька разів переносили. Так, висновок мав бути ще в грудні 2021 року, однак питання неодноразово відкладали.

Формування реєстру олігархів та імплементація закону про олігархів — одна з умов для вступу України до Європейського Союзу. Свого часу закон був прийнятий поспіхом, в ньому закладені деякі юридичні колізії, а сама імплементація неможлива до остаточного висновку комісії.

Додатковий висновок отримає і закон про процедуру добору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, який був прийнятий із повним ігноруванням попереднього висновку Венеційської комісії.


Ірина Знась, ZN.ua





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