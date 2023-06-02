Венеційська комісія наступного тижня надасть оцінку трьом українським законам

Усі вони уже прийняті та вступили в силу.

За даними ZN.UA, Європейська комісія за демократію через право, більше відома як Венеційська комісія, наступного тижня оголосить рішення щодо трьох законопроектів, які потребували експертної оцінки, інформує ZN.ua .

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Венеційська комісія засідатиме 9-10 червня, та планує затвердити висновки відразу щодо трьох законів, прийнятих Верховною Радою України.

Зокрема висновки стосуватимуться:

Закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», який був прийнятий ще у вересні 2021 та вступив в сили у листопаді того року

Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсній основі», прийнятий парламентом у грудні 2022 року

Закону про національні меншини, ухваленим також у грудні 2022 року

Зокрема висновок щодо так званого антиолігархічного закону було запитано головою Верховної Ради України листом ще від 10 вересня 2021 року напередодні його голосування у другому читанні та Моніторинговим комітетом Парламентської Асамблеї 30 січня 2023 року. Підкомісія з демократичних інститутів розгляне цей проект висновку на своєму засіданні 8 червня, а 9 червня буде прийнято остаточний висновок. Його оголошення кілька разів переносили. Так, висновок мав бути ще в грудні 2021 року, однак питання неодноразово відкладали.

Формування реєстру олігархів та імплементація закону про олігархів — одна з умов для вступу України до Європейського Союзу. Свого часу закон був прийнятий поспіхом, в ньому закладені деякі юридичні колізії, а сама імплементація неможлива до остаточного висновку комісії.

Додатковий висновок отримає і закон про процедуру добору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, який був прийнятий із повним ігноруванням попереднього висновку Венеційської комісії.