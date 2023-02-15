WP: Маршрути постачання зброї в Україну можуть стати заблокованими

У партнерів України не так багато часу, щоб зібрати велику кількість нової техніки і відправити її через канали постачання, які швидко стають перевантаженими. В цей час Київ чекає зброю, плануючи весняний контрнаступ проти російських сил, які зміцнили свої позиції.

Американські чиновники сказали Washington Post , що збільшення потоку допомоги з європейських складів і портів до центральних точок збору, а звідти - через кордон в Україну залізничними і автомобільними шляхами створює проблеми для транспортування в реальному часі. На останній зустрічі Рамштайну було очевидне відчуття терміновості.

«Україна за першої ж можливості хоче створити імпульс і умови на полі битви, які й надалі йшли б їй на користь», - сказав міністр оборони США Ллойд Остін під час прес-конференції.

Він додав, що у Києва буде вікно можливостей для прориву на лінії фронту, який останнім часом залишався майже статичним. Але доставка боєприпасів, а також додаткових засобів ППО і бронетехніки на поле битви навіть тоді, коли українські військові вчаться користуватися цими системами, це «грандіозне завдання», - додав американський міністр.