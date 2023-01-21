Новостей.COM ⇒
2023-01-21
Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується – Галущенко
Станція не працює.
© Міністерство енергетики України (Міненерго)/Facebook
Ситуація на Запорізькій АЕС стає тривожною. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.
За його словами, він стурбований виживанням працівників АЕС та станом обладнання.
Він наголосив, що зараз станція не працює, тільки отримує енергію з українського боку.
“Ситуація складна, і це зазначають експерти з МАГАТЕ. Є позиція про те, що потрібно, щоб хоч кілька блоків працювало, вони доводили цю позицію до росіян”, — додав Галущенко.
Петро Котін, голова Агентства з атомної енергії України, заявив, що російські війська вбили щонайменше дві робочі атомні електростанції.
Оксана Лебедина, ZN.ua