Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується – Галущенко

Станція не працює.

Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується – Галущенко
© Міністерство енергетики України (Міненерго)/Facebook

Ситуація на Запорізькій АЕС стає тривожною. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

За його словами, він стурбований виживанням працівників АЕС та станом обладнання.

Він наголосив, що зараз станція не працює, тільки отримує енергію з українського боку.

“Ситуація складна, і це зазначають експерти з МАГАТЕ. Є позиція про те, що потрібно, щоб хоч кілька блоків працювало, вони доводили цю позицію до росіян”, — додав Галущенко.

Петро Котін, голова Агентства з атомної енергії України, заявив, що російські війська вбили щонайменше дві робочі атомні електростанції.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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