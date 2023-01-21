Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується – Галущенко

Ситуація на Запорізькій АЕС стає тривожною. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

За його словами, він стурбований виживанням працівників АЕС та станом обладнання.

Він наголосив, що зараз станція не працює, тільки отримує енергію з українського боку.

“Ситуація складна, і це зазначають експерти з МАГАТЕ. Є позиція про те, що потрібно, щоб хоч кілька блоків працювало, вони доводили цю позицію до росіян”, — додав Галущенко.

Петро Котін, голова Агентства з атомної енергії України, заявив, що російські війська вбили щонайменше дві робочі атомні електростанції.