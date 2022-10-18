Активи Януковича, Курченка, Дерипаски та Лебедєва заблоковані – Мін'юст

Ведеться робота щодо їх вилучення.

Правоохоронці збирають докази про активи підсанкційних осіб для їхньої конфіскації. Як повідомив в ефірі телемарафону міністр юстиції Денис Малюська, на сьогодні активи Віктора Януковича, Сергія Курченка, Павла Лебедєва та Олега Дерипаски заблоковані, але для того, щоб їх вилучити, потрібно зібрати доказову базу і подати позовну заяву до Вищого антикорупційного суду.

Складність цього процесу, за словами Малюськи, полягає у тому, що всі політики та олігархи оформляли свої активи на підставних осіб. Мін'юсту належить довести в суді, що насправді власники є номінальними фігурами, а реальним власником, який контролює бізнес, є Янукович чи Дерипаска.

"Ми розуміємо, що як тільки ми отримаємо рішення ВАКС щодо конфіскації активів, ми відразу ж отримаємо позов до міжнародного арбітражу або заяви в ЄСПЛ. Тобто нам доведеться доводити, що ми маємо рацію, у міжнародних інстанціях іноземним юристам", - наголосив Малюська.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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