Омбудсмен звинуватив АРМА у приховуванні інформації про російські та білоруські активи

В ОП іноді «видають» інформацію порціями.

Омбудсмен звинуватив АРМА у приховуванні інформації про російські та білоруські активи
© АРМА сайт

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відкрив на Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провадження щодо порушення права на інформацію через ненаданням переліку російських та білоруських активів, які були арештовані та передані до АРМА після 24 лютого. Про це Омбудсмен повідомив аналітиків Trap Aggressor.

Зазначається, що в жовтні аналітики звернулися до АРМА із запитом, у якому просили надати перелік російських і білоруських активів, які були арештовані та передані АРМА після повномасштабного вторгнення. Також аналітики запитували про суму, що надійшла до державного бюджету від здійснюваного АРМА управління такими активами.

АРМА повідомила, що загалом з 24 лютого до держбюджету перераховано понад 14 765 746 грн від здійснюваного управління арештованими активами. Проте виокремити суму, що надійшла до бюджету від менеджменту російськими та білоруськими активами, в АРМА не змогли, пояснюючи це тим, що “договори управління арештованими активами можуть містити численну кількість активів, у тому числі корпоративні права, з огляду на що виділити надходження від управління окремим активом у складі договору не вбачається за можливе”.

На інші питання в АРМА відповісти відмовились, пояснивши, що “у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, Указом Президента України було обмежено право вільно збирати інформацію”.


Олена Середа, ZN.ua





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