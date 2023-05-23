СБУ оголосила підозру соратнику Януковича, який став «сенатором від Запорізької області РФ»

Дмитро Ворона також встиг побувати радником Балицького.

Служба безпеки повідомила про підозру колишньому соратнику президента-втікача Віктора Януковича, який став «сенатором від Запорізької області РФ ». Мова йде про ексочільника Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону, зазначили в СБУ , інформує ZN.ua .

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«Наприкінці 2022 року його призначили так званим «сенатором РФ – представником виконавчого органу влади Запорізької області». На цій «посаді» він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запоріжжя», – повідомили в СБУ .

За даними спецслужби, підозрюваний сам зголосився допомагати загарбникам формувати окупаційні «адміністрації» на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей. Крім того, Ворона був радником гауляйтера Балицького.

Саме Дмитро Ворона, як додали в СБУ , підготував звернення до президента РФ Владіміра Путіна щодо заохочення російським державними нагородами військових та колаборантів, які сприяли окупації Запорізької області.

Соратнику Януковича повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зраднику загрожує до 12 років в’язниці.