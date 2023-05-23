СБУ оголосила підозру соратнику Януковича, який став «сенатором від Запорізької області РФ»
Дмитро Ворона також встиг побувати радником Балицького.
Служба безпеки повідомила про підозру колишньому соратнику президента-втікача Віктора Януковича, який став «сенатором від Запорізької області РФ». Мова йде про ексочільника Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону,
«Наприкінці 2022 року його призначили так званим «сенатором РФ – представником виконавчого органу влади Запорізької області». На цій «посаді» він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запоріжжя», – повідомили в СБУ.
За даними спецслужби, підозрюваний сам зголосився допомагати загарбникам формувати окупаційні «адміністрації» на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей. Крім того, Ворона був радником гауляйтера Балицького.
Саме Дмитро Ворона, як додали в СБУ, підготував звернення до президента РФ Владіміра Путіна щодо заохочення російським державними нагородами військових та колаборантів, які сприяли окупації Запорізької області.
Соратнику Януковича повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зраднику загрожує до 12 років в’язниці.
«За ініціативи СБУ суд наклав арешт на майно зловмисника на десятки млн грн. Серед арештованого – квартири фігуранта у середмісті Києва та в Миргороді, будинок загальною площею понад 300 кв. м під Києвом та 10 земельних ділянок в столичному регіоні», – додали в СБУ.