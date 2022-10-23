У ЄС планують направити заморожені активи рф на відновлення України: "Ми також маємо..."

У ЄС планують направити заморожені активи рф на відновлення України: "Ми також маємо..."

Глава Євроради запропонував обговорити використання заморожених активів рф для допомоги Україні.

Так, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що заморожені активи мають використовуватися для відновлення та підтримки України.

"У нас був віртуальний виступ президента Зеленського. І ми розглянули підтримку України. Існує багато підтримки – військової, фінансової, гуманітарної та політичної. Ми маємо чинити тиск на режим-порушник.

І ми також маємо розглянути заморожування заарештованих активів та повинні бути використані для відновлення та підтримки України. Буде конференція з цього питання. Єврокомісія та Всесвітня продовольча програма беруть участь у ній, світова спільнота бере участь у координації", - сказав Мішель на прес-конференції після засідання Європейської ради у п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що постпред України в ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради безпеки щодо ситуації в Україні заявив, що світ має діяти превентивно, щоб не допустити підриву Росії Каховської ГЕС.

Перед початком виступу Кислиці посол Російської Федерації в ООН Василь Небензя втік із засідання.

"Хотів би заздалегідь попередити, що вислуховувати чергову порцію злісних тирад від представника України в стінах СБ і тим самим доставляти йому дивне і порочне задоволення, я не буду", - заявив він.

Після цього посол РФ Небензя залишив зал Ради безпеки.


Юлия Александрова, politeka.net





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