ЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення України

Брюссель хоче використати заморожені активи центрального банку Росії для отримання прибутку, який може бути спрямований на відновлення України, оскільки критично важлива інфраструктура країни зазнає постійних атак через 10 місяців після початку війни, повідомляє Financial Times .

Згідно з пропозицією Європейської комісії, ЄС переведе ліквідні активи російської держави, заморожені в рамках санкцій, до фонду, який активно керуватиметься для отримання "стабільного та справедливого чистого прибутку", щоб допомогти сплатити відновлення України.

Базові активи не будуть остаточно конфісковані відповідно до плану, але будуть повернуті російській державі у разі підписання мирної угоди, йдеться у документі для обговорення, в якому наголошується на необхідності скоординованих дій на міжнародному рівні.

"Росія має заплатити за свої жахливі злочини, включаючи злочин агресії проти суверенної держави", - заявила у середу Урсула фон дер Ляйєн, голова комісії. "Росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. І у нас є кошти, щоб змусити Росію заплатити".

ЄС та його союзники заморозили сотні мільярдів доларів валютних резервів, що зберігаються на рахунках російського центрального банку на початку конфлікту. Згодом Росія заявила, що санкції центрального банку заморозили близько 300 млрд доларів із її золотовалютних резервів.

З того часу деякі офіційні особи ЄС висловилися за повну конфіскацію активів, включаючи Жозепа Борреля, верховного представника ЄС, який сказав, що такий крок був би "цілком логічним".

Однак конфіскація суверенних активів загрожує порушеннями міжнародного права, і чиновники визнають, що це може створити ризики для фінансової стабільності. Міністр фінансів США Джанет Йеллен у квітні заявила, що конфіскація російських державних активів не повинна бути легковажною, повинна здійснюватися лише в координації з союзниками і може вимагати ухвалення відповідного законодавства у США .

Згідно з пропозицією комісії, російська держава матиме право на повернення активів у разі укладання мирної угоди, можливо, разом із мінімальними нарахованими відсотками. У той же час ліквідні активи російської держави будуть інвестовані з метою отримання прибутку на оплату реконструкції.

Це безпрецедентна ініціатива, сказав представник комісії, наголосивши, що вона має бути обговорена на рівні ЄС та з міжнародними партнерами. Вже відбулися попередні переговори зі США щодо цієї теми, додав інший чиновник.

Однак робота ЄС над планом утруднена через відсутність інформації про місцезнаходження та масштаби заморожених активів російських центральних банків - навіть тих, що знаходяться у різних центральних банках ЄС. У документі для обговорення комісії йдеться про те, що загальна сума російських державних активів, іммобілізованих в ЄС, "нині невідома".

Один із чиновників комісії сказав, що з чиновників комісії сказав, що від країн-членів надходить недостатньо інформації, закликавши надавати "більше і краще" даних.

Потенційні способи вилучення та використання російських активів на користь України також обговорювалися на саміті міністрів закордонних справ країн НАТО у Бухаресті у вівторок.

Хоча вимога вжити заходів щодо активів не була включена до спільної заяви, узгодженої міністрами країн НАТО, багато з них схвалили зусилля ЄС з вивчення цієї ідеї.