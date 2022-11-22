Україна вимагатиме іранські заморожені активи в разі постачання ракет в РФ

Також в уряді уже прорахували власні варіанти санкцій щодо Ірану, які точно відчує ця країна, інформує ZN.ua.

Україна вимагатиме іранські заморожені активи в разі постачання ракет в РФ
© Pixabay

В разі доведення постачання іранських ракет Росії Україна вимагатиме передачі їй заморожених іранських активів, пише у своєму матеріалі для ZN.UA «Ракети для Росії: Україна може серйозно покарати Іран» Володимир Кравченко, посилаючись на поінформовані джерела.

За приблизними підрахунками, мова йде про суму до 85 млрд дол., які вимагатимуть на відновлення нашої країни.

Окрім іншого Київ також планує запровадити санкції щодо Тегерану та обірвати усі торгові відносини. І якщо для України це не буде критичним, то для Ірану стане щонайменше відчутним.

Якщо у 2021 році товарообіг між нашими країнами складав 723,7 млн дол. При цьому Україна експортувала в Іран товарів на суму 624,9 млн, а імпортувала — на 98,8 млн дол. При цьому для економіки Ісламської республіки критично важлива навіть не так українська пшениця, як кукурудза. Однак Україна уже заблокувала вихід зі своїх портів суден з усіма видами вантажів для Ірану.

Одночасно Україна готується зупинити поставку товарів з Ірану. Мова йде про фініки та… добрива. За інформацією ZN.UA, українська влада вже проаналізувала втрати від припинення цих поставок та знайшла інші ринки.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
З 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - OryxЗ 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - Oryx
Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"
Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомоПадіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо
ЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІ
Винищувачі рф влаштували провокацію в зоні навчань НАТО, в альянсі вирішили згладити інцидент: "Не прагнемо конфронтації"Винищувачі рф влаштували провокацію в зоні навчань НАТО, в альянсі вирішили згладити інцидент: "Не прагнемо конфронтації"
Блок рекламы


Похожие новости
У разі блекауту в Україні запустять "Пункти незламності"У разі блекауту в Україні запустять "Пункти незламності"
Група сенаторів просить Остіна пояснити, чому Україна досі не отримала БПЛА Grey Eagle – WSJГрупа сенаторів просить Остіна пояснити, чому Україна досі не отримала БПЛА Grey Eagle – WSJ
Іран поставить ракети РФ в обмін на зміцнення впливу у СиріїІран поставить ракети РФ в обмін на зміцнення впливу у Сирії
Україна очікує на позицію ЄС щодо можливих опцій створення спецтрибуналу для Росії – КориневичУкраїна очікує на позицію ЄС щодо можливих опцій створення спецтрибуналу для Росії – Кориневич
Росіяни пробують різні стратегії під час ракетного терору проти України: в "Укренерго" пояснили, що це означаєРосіяни пробують різні стратегії під час ракетного терору проти України: в "Укренерго" пояснили, що це означає
Росії вистачить ракет ще на три масовані обстріли — ЗМІРосії вистачить ракет ще на три масовані обстріли — ЗМІ
Після інциденту з ракетою, між Україною і Польщею немає кризи довіри – ДудаПісля інциденту з ракетою, між Україною і Польщею немає кризи довіри – Дуда
Україна повернула тіла 33 загиблих воїнівУкраїна повернула тіла 33 загиблих воїнів
Ракетні обстріли української енергосистеми мають менший вплив ніж того хотіла б Росія – PoliticoРакетні обстріли української енергосистеми мають менший вплив ніж того хотіла б Росія – Politico
Україна продовжує військову операцію в режимі тиші на Кінбурнській косі – ОК "Південь"Україна продовжує військову операцію в режимі тиші на Кінбурнській косі – ОК "Південь"
Последние новости
Подгружаем последние новости