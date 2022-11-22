Україна вимагатиме іранські заморожені активи в разі постачання ракет в РФ

В разі доведення постачання іранських ракет Росії Україна вимагатиме передачі їй заморожених іранських активів, пише у своєму матеріалі для ZN.UA «Ракети для Росії: Україна може серйозно покарати Іран» Володимир Кравченко, посилаючись на поінформовані джерела.

За приблизними підрахунками, мова йде про суму до 85 млрд дол., які вимагатимуть на відновлення нашої країни.

Окрім іншого Київ також планує запровадити санкції щодо Тегерану та обірвати усі торгові відносини. І якщо для України це не буде критичним, то для Ірану стане щонайменше відчутним.

Якщо у 2021 році товарообіг між нашими країнами складав 723,7 млн дол. При цьому Україна експортувала в Іран товарів на суму 624,9 млн, а імпортувала — на 98,8 млн дол. При цьому для економіки Ісламської республіки критично важлива навіть не так українська пшениця, як кукурудза. Однак Україна уже заблокувала вихід зі своїх портів суден з усіма видами вантажів для Ірану.

Одночасно Україна готується зупинити поставку товарів з Ірану. Мова йде про фініки та… добрива. За інформацією ZN.UA, українська влада вже проаналізувала втрати від припинення цих поставок та знайшла інші ринки.