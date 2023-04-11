Ахметов дозрів до позову проти Росії через активи, які втратив ще у 2014-2017 роках

У 2017 році позиція щодо активів на окупованому Донбасі була більш миролюбною.

Найбагатший українець за версією 2021 року - Рінат Ахметов, нарешті подає позов проти Росії з вимогою компенсувати йому збитки, завдані ще у 2014-2017 роках - внаслідок втручання у діяльність чи експропріації активів на окупованих територіях Донецької й Луганської областей. Про позов повідомляє пресслужба СКМ.

Ахметов дозрів до позову проти Росії через активи, які втратив ще у 2014-2017 роках
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Позов стосується десятків підприємств, в тому числі Єнакіївського металургійного заводу, Ровенькиантрацита, Свердловантрацита, навчально-тренувальної бази "Кірша" та Донбас Арена, в будівництво якої було інвестовано понад $400 млн.

"Я подаю позов на повне відшкодування країною-агресором усіх заподіяних нам з 2014 року збитків на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Справедливість має бути відновлена, і агресор має понести як фінансове, і кримінальне покарання", – йдеться у заяві Ахметова, інформує ZN.ua.

Відшкодовані кошти Ахметов має намір вкладати у відновлення та будівництво нових підприємств, створення робочих місць та зростання економіки України

Нагадаємо, у 2018 році юристи Ахметова подали позов до арбітражного суду в Гаазі щодо енергетичних активів ДТЕК в анексованому Криму.

У 2022 році Ахметов звернувся до ЄСПЛ з переліком активів, знищених чи захоплених після повномасштабного вторгнення Росії.

Проте щодо активів на окупованому Донбасі позиція Ахметова була більш миролюбною.

"Всі активи компанії, включно з тими, що розташовані на тимчасово неконтрольованій Україною території, зареєстровані на підконтрольній українській владі території й виплачують податки в український бюджет», – розповідала в 2017 році керівник департаменту із зовнішніх комунікацій «ДТЕК Енерго» Ірина Мілютіна, наголошуючи, що компанія контролює діяльність всіх своїх підприємств.

Бойовики в ОРДЛО не раз заявляли про готовність "націоналізувати" підприємства Ріната Ахметова. Проте в ДТЕК не хотіли коментувати ці заяви та наполягали, що їхні активи в окупації працюють винятково в українському правому полі.

Хоча, наприклад, незалежні експерти не були настільки оптимістичні. Так, наприклад, як стверджував в 2017 році експерт аналітичного центру Atlantic Council (Вашингтон, США) Андерс Ослунд, втрати Ахметова на Донбасі на той час вже були величезними.

"Йдеться про мільярди доларів", – підкреслював Ослунд.


Лія Ільченко, ZN.ua





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