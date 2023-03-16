Результату у перемовинах з Росією щодо ЗАЕС наразі немає – Галущенко

"Вихід російських військових з території ЗАЕС потрібен щонайменше для того, щоб персонал спокійно міг оперувати станцією та нести відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку", інформує ZN.ua.

Результату у перемовинах з Росією щодо ЗАЕС наразі немає – Галущенко
© Міністерство енергетики України (Міненерго)/Facebook

Міністра енергетики України Герман Галущенко заявив, що перемовини з Росією щодо нейтральної зони навколо Запорізької АЕС поки що не увінчалися успіхом. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"Ми давно вже говоримо і з МАГАТЕ, і з Рафаелем Гроссі про певні параметри угоди про нейтральність на ЗАЕС, або нейтральну зону на станції та навколо. Позиція України не змінюється - повна демілітаризація станції, вихід всіх військових формувань РФ, як би вони не називались, виведення тяжкої військової техніки, вихід фахівців Росатома зі станції", – зазначив глава Міненергетики.

Вихід російських військових з території ЗАЕС потрібен щонайменше для того, щоб персонал спокійно міг оперувати станцією та нести відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку.

Галущенко підкреслив, що гендиректор МАГАТЕ Гроссі справді намагається провести перемовини з росіянами, "дотиснути їх до якихось реальних кроків".

"Ми йому дуже вдячні за це, ми це всіляко підтримуємо, але переговори поки тривають, і сказати, що є результат, на жаль, ми поки не можемо", – сказав міністр.

Він додав, що конструктиву з боку росіян щодо перемовин поки немає.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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