Міністр енергетики Галущенко натякнув, що проблеми з націоналізацією бізнесу будуть не лише у Коломойського

Водночас Галущенко підкреслив, що такі заходи вводитимуться тимчасово, а власники цього бізнесу або згодом повернуть свій бізнес, або отримають за нього компенсацію, інформує ZN.ua.

Міністр енергетики Галущенко натякнув, що проблеми з націоналізацією бізнесу будуть не лише у Коломойського
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Держава може продовжити націоналізацію приватних компаній, діяльність яких не націлена на підтримку економіки та Збройних сил країни. По це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише Financial Times.

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати продовження поглинання державою приватних компаній, на кшталт, як це відбулося з "Укрнафтою" та "Укртатнафтою", Галущенко сказав: "Нам потрібно вижити ... Це спільне завдання для всіх. Якщо держава побачить, що хтось намагається грати в якісь ігри окремо, а не та те, щоб досягати цієї мети - захисту від Росії, звичайно, я впевнений, що будуть якісь рішення".

Водночас Галущенко підкреслив, що такі заходи не є націоналізацією, оскільки державне управління вводиться тимчасово і покликане допомогти економічній системі воєнного часу, яка зазнала втрат внаслідок атак російського війська. За його словами, власники цього бізнесу або згодом повернуть свій бізнес, або отримають за нього компенсацію.

Нагадаємо, тиждень тому українські стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з олігархами Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним були примусово націоналізовані. Йдеться про примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Також, наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон (законопроєкт №8069) "Про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану". Законопроєктом ставиться на конвеєр націоналізація системно важливих банків, щодо яких держава запідозрить погіршення платоспроможності. Тобто, за тією ж схемою, за якою свого часу був націоналізований "Приватбанк".

А в червня в НАЗК висловлювали думку про те що в рамках оголошеного курсу Володимира Зеленського на деолігархізацію країни олігархам не має місця у післявоєнній Україні.

За матеріалами: The Financial Times /

Лія Ільченко, ZN.ua





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