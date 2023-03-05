Ситуація зайшла в тупик — Галущенко про переговори щодо ЗАЕС

Водночас росіяни поводяться на станції вкрай непрофесійно, інформує ZN.ua.

Ситуація зайшла в тупик — Галущенко про переговори щодо ЗАЕС
© Getty Images

Дипломатичні кроки про повернення під контроль України Запорізької атомної станції наразі не мають успіху, заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини» міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Наразі ситуація зайшла у глухий кут. Наша позиція, яку ми озвучуємо на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись: по-перше – на демілітаризації станції, по-друге – виході із ЗАЕС працівників Росатому. По-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об‘єктом. Але у відповідь на це ми отримали нікчемний указ Путіна про те, що ЗАЕС - це «федеральна» власність, із реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою «Запорізька станція», - сказав міністр.

Він зазначив, що від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, Україна отримала тривожні сигнали про вкрай непрофесійну роботу росіян на станції.

«Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників: після деокупації залишити нам її в неробочому стані», - сказав Галущенко.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
Потепління ускладнить наступ будь-якої сторони під Бахмутом – британська розвідкаПотепління ускладнить наступ будь-якої сторони під Бахмутом – британська розвідка
Війна в Україні назавжди змінила Європу: NYT про наймасштабніше загострення з часів Холодної війниВійна в Україні назавжди змінила Європу: NYT про наймасштабніше загострення з часів Холодної війни
У Росії чергова "зрада": Казахстан ліквідував своє торговельне представництвоУ Росії чергова "зрада": Казахстан ліквідував своє торговельне представництво
Мобілізація: в Україні: призвуть молодь до 27 років та ліквідують броньМобілізація: в Україні: призвуть молодь до 27 років та ліквідують бронь
Блок рекламы


Похожие новости
"Це ще не Іловайськ, але вже плюс-мінус Дебальцевого": довкола Бахмута склалася непроста ситуація"Це ще не Іловайськ, але вже плюс-мінус Дебальцевого": довкола Бахмута склалася непроста ситуація
Білий дім: Китай не зняв з обговорення питання щодо продажу Росії зброїБілий дім: Китай не зняв з обговорення питання щодо продажу Росії зброї
Експерти МАГАТЕ опинилися у пастці на ЗАЕС – аналітики ISWЕксперти МАГАТЕ опинилися у пастці на ЗАЕС – аналітики ISW
Росія має вивести війська для мирних переговорів щодо України – ШольцРосія має вивести війська для мирних переговорів щодо України – Шольц
Лукашенко в Пекіні підтримав китайський «мирний план» щодо УкраїниЛукашенко в Пекіні підтримав китайський «мирний план» щодо України
У МЗС України відреагували на заяву РФ щодо підготовки Києвом "провокації з радіоактивними речовинами"У МЗС України відреагували на заяву РФ щодо підготовки Києвом "провокації з радіоактивними речовинами"
Україна формуватиме коаліцію трибуналу щодо РФ на базі ООН – КачураУкраїна формуватиме коаліцію трибуналу щодо РФ на базі ООН – Качура
Україна проведе "самоаудит" щодо відповідності законодавства стандартам ЄС – ШмигальУкраїна проведе "самоаудит" щодо відповідності законодавства стандартам ЄС – Шмигаль
Сербія та Косово наближаються до угоди щодо нормалізації відносин — BloombergСербія та Косово наближаються до угоди щодо нормалізації відносин — Bloomberg
Японія ввела нові санкції щодо росіян та російських компанійЯпонія ввела нові санкції щодо росіян та російських компаній
Последние новости
Подгружаем последние новости