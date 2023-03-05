Ситуація зайшла в тупик — Галущенко про переговори щодо ЗАЕС

Дипломатичні кроки про повернення під контроль України Запорізької атомної станції наразі не мають успіху, заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини» міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Наразі ситуація зайшла у глухий кут. Наша позиція, яку ми озвучуємо на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись: по-перше – на демілітаризації станції, по-друге – виході із ЗАЕС працівників Росатому. По-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об‘єктом. Але у відповідь на це ми отримали нікчемний указ Путіна про те, що ЗАЕС - це «федеральна» власність, із реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою «Запорізька станція», - сказав міністр.

Він зазначив, що від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, Україна отримала тривожні сигнали про вкрай непрофесійну роботу росіян на станції.

«Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників: після деокупації залишити нам її в неробочому стані», - сказав Галущенко.