РоSSийский "Уралвагонзавод" запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата"

В прошлом году его авторы придумали кроватку для младенцев в виде танка Т-72.

Уральское конструкторское бюро вагоностроения (дочерняя компания "Уралвагонзавода") в Нижнем Тагиле получило патент на детскую спортивно-игровую площадку в виде танка "Армата".

Об этом сообщают роSSийские СМИ и публикуют эскиз площадки.

Отмечается, что разработкой владеет "НПК Уралвагонзавод", а среди авторов - начальник отдела интеллектуальной собственности УКБВ Александр Тиссен с сыном Корнеем и специалист УВЗ Максим Лебедев с женой Любовью. В прошлом году они придумали кроватку для младенцев в виде танка Т-72.

Тиссен и Лебедев готовы приступить к разработке конструкторской документации и сборке площадок. По их словам, сейчас условия для серийного производства есть на территории мебельного цеха Волчанского механического завода.

"Благодаря богатому родительскому и инженерному опыту Александру Тиссену и Максиму Лебедеву удалось разработать по-настоящему удобную мебель: она лишена острых углов. Заказ на изготовление мебели может быть размещен на Волчанском механическом заводе. Разработка будет запатентована", - прокомментировали в УКБВ.

Напомним, в августе омбудсмен Людмила Денисова обратилась к ЮНИСЕФ по поводу милитаризации детей в оккупированных Россией частях Луганской и Донецкой областей.

В сентябре 2018 года в оккупированном Джанкое во время празднования Дня города оккупанты устроили показательное выступление детей, во время которого они бросались друг на друга со штыками, ножами, лопатами и шашками. Дети на сцене разыгрывали несколько милитаристских сценок со стилизованным боем и убийствами.

В мае 2015 года в одной из школ Донецка, оккупированного боевиками "ДНР", состоялось театрализованное представление, во время которого школьники с георгиевскими лентами, одетые в камуфляжные костюмы, имитировали расстрел украинцев.