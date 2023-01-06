Прикордонники збили дрон РФ, який коригував удари танка

Українські захисники знищили дрон зі стрілецької зброї, інформує ZN.ua.

Прикордонники збили дрон РФ, який коригував удари танка
© ДПСУ

У Харківській області прикордонники збили російський дрон, який коригував удари танка, інформує пресслужба ДПСУ в Telegram.

"Квадрокоптер росіян відстежили прикордонники над своїми позиціями.
Ворожий дрон коригував роботу танка, який обстрілював їх підрозділ. Охоронці кордону збили ворожу «пташку» зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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