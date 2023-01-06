Новостей.COM ⇒
2023-01-06
Прикордонники збили дрон РФ, який коригував удари танка
Українські захисники знищили дрон зі стрілецької зброї, інформує
© ДПСУ
У Харківській області прикордонники збили російський дрон, який коригував удари танка, інформує пресслужба ДПСУ в
"Квадрокоптер росіян відстежили прикордонники над своїми позиціями.
Ворожий дрон коригував роботу танка, який обстрілював їх підрозділ. Охоронці кордону збили ворожу «пташку» зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Анна Конюченко, ZN.ua