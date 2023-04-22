Українські військові скоро почнуть навчання на танках Abrams від США

Раніше Штати погодили Україні постачання в розмірі 31 бойової машини, тобто рівно одного батальйону.

Американські танки Abrams прибудуть до Німеччини в найближчі кілька тижнів, а вже в травні почнуться навчання українських військовослужбовців. Про це пише Politico з посиланням на двох представників Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, інформує ZN.ua.

Українські військові скоро почнуть навчання на танках Abrams від США
© U.S. Army/ flickr

Повідомляється, що глава Пентагону Ллойд Остін оголосить про цей крок сьогодні, після 11-го засідання Контактної групи з оборони України. Також очікуються інші заяви стосовно підтримки ЗСУ.

За словами офіційних осіб, 31 танк M1A1 Abrams прибуде на полігон Графенвер в Німеччині до середини-кінця травня. Навчання розпочнеться через один або два тижні, відразу після завершення робіт з їх технічного обслуговування. Відомо, що ці танки відрізняються від тих, які отримає Україна - обіцяні їй Abrams досі ремонтуються.

За даними джерел Politico, навчання експлуатації та обслуговування Abrams займе до 10 тижнів. Також в курс може увійти навчання маневрування в бою. Очікується, що навчальне командування 7-ї армії навчить за цією програмою близько 250 українських солдатів.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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