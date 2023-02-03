Польща вже почала готувати українських військових на танках Leopard – Блащак

Для навчання знадобиться "кілька тижнів".

Польща вже почала готувати українських військових на танках Leopard – Блащак
Фото ілюстративне
© US Army

На території Польщі інструктори вже розпочали підготовку для українських воїнів щодо застосування основних бойових танків німецького виробництва Leopard. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час спільної пресконференції зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим у Києві, куди здійснив візит 3 лютого, пишуть PolskieRadio24.pl і Wprost.

Як зазнають польські ЗМІ, Блащак розповів, що на навчання бійців ЗСУ на цій техніці має піти максимум "кілька тижнів". Швидке проведення програми тренувань важливе на тлі можливої підготовки російськими військами нового великого наступу на нашу державу.


Максим Царук, ZN.ua





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