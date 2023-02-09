Україна веде переговори з Німеччиною про поставки новітнього танка KF51 Panther — Handesblatt

Німецька компанія "Rheinmetall" збирається поставити Україні свій найсучасніший основний бойовий танк KF-51 Panther. При цьому для схвалення подібної угоди потрібен дозвіл федерального уряду Німеччини. Про це повідомляє Handesblatt .

"Ми ведемо розмови з Києвом щодо експорту Panther", — сказав генеральний директор Армін Паппергер під час інтерв'ю для німецького видання . Окрім цього, повідомляється, що Україна висловила інтерес до купівлі нової бойової машини піхоти Lynx.

Як відомо, Rheinmetall представив новітній танк KF-51 Panther на виставці в Парижі минулого літа як "найсильніший бойовий танк у світі". Таким чином, Україна може стати першим замовником цієї бойової машини.