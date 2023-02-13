Українські військові навчатимуться на танках Leopard 2 близько восьми тижнів — Spiegel

За цей час вдасться опанувати основи керування технікою, інформує ZN.ua.

Навчання українських військових на танках Leopard 2 триватиме до 8 тижнів. При цьому Бундесвер розпочне тренування українських екіпажів на бойових машинах вже з наступного тижня. Про це повідомляє видання Spiegel.

Відомо, що за останні кілька днів перші групи українських військових з технікою прибули з Польщі до Німеччини, де й буде проводитися курс навчання. Воно відбудеться на полігоні Мюнстер у Нижній Саксонії, де раніше почали тренуватися українські екіпажі БМП Marder.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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