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2023-02-13
Українські військові навчатимуться на танках Leopard 2 близько восьми тижнів — Spiegel
За цей час вдасться опанувати основи керування технікою, інформує
Навчання українських військових на танках Leopard 2 триватиме до 8 тижнів. При цьому Бундесвер розпочне тренування українських екіпажів на бойових машинах вже з наступного тижня. Про це повідомляє видання
Відомо, що за останні кілька днів перші групи українських військових з технікою прибули з Польщі до Німеччини, де й буде проводитися курс навчання. Воно відбудеться на полігоні Мюнстер у Нижній Саксонії, де раніше почали тренуватися українські екіпажі БМП Marder.
Віталій Кононученко, ZN.ua