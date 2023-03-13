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2023-03-13
У Німеччині українські військові завершують навчання на танках Leopard 2
Наші військові відкрили перший бойовий вогонь із танків, інформує
Українські військові у Німеччині скоро завершать навчання на танках Leopard 2, передає
Вказано, що у понеділок, 13 березня, українці, які навчалися працювати з «Леопардами», відкрили бойовий вогонь на полігоні Берген у Нижній Саксонії.
«Навчання на вказаних танках дозволили військовим навчитися вести вогонь із застосуванням сучасної системи озброєння», – зазначив бригадний генерал Бйорн Шульц.
Юлія Москаленко, ZN.ua