У Німеччині українські військові завершують навчання на танках Leopard 2

Наші військові відкрили перший бойовий вогонь із танків, інформує ZN.ua.

Українські військові у Німеччині скоро завершать навчання на танках Leopard 2, передає ZDF. Навчання тривало кілька тижнів.

Вказано, що у понеділок, 13 березня, українці, які навчалися працювати з «Леопардами», відкрили бойовий вогонь на полігоні Берген у Нижній Саксонії.

«Навчання на вказаних танках дозволили військовим навчитися вести вогонь із застосуванням сучасної системи озброєння», – зазначив бригадний генерал Бйорн Шульц.





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