Австрія не навчатиме українських військових на танках Leopard-2

У Міноборони країни заперечили таку можливість.

Австрія не навчатиме українських військових на танках Leopard-2
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Незважаючи на те, що деякі країни вже почали вчити військових ЗСУ на сучасних танках Leopard-2, міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер заявила, що її країна не буде проводити тренування солдатів ЗСУ на своїй території. Про це повідомляє Kurier.

"Це суверенне рішення кожної держави підтримувати Україну в рамках своїх законів", – йдеться в заяві.

Водночас Таннер підкреслили, що "Австрія є нейтральною у військовому плані, але не у політичному, і тим більше – не у моральному плані".

Як повідомив телеканалу експерт з міжнародного права Ральф Янік, нейтралітет навчань не є перешкодою, оскільки є рішення ЄС про це.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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