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2023-02-13
Австрія не навчатиме українських військових на танках Leopard-2
У Міноборони країни заперечили таку можливість.
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Незважаючи на те, що деякі країни вже почали вчити військових ЗСУ на сучасних танках Leopard-2, міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер заявила, що її країна не буде проводити тренування солдатів ЗСУ на своїй території. Про це
"Це суверенне рішення кожної держави підтримувати Україну в рамках своїх законів", – йдеться в заяві.
Водночас Таннер підкреслили, що "Австрія є нейтральною у військовому плані, але не у політичному, і тим більше – не у моральному плані".
Як повідомив телеканалу експерт з міжнародного права Ральф Янік, нейтралітет навчань не є перешкодою, оскільки є рішення ЄС про це.
Михайло Яровенко, ZN.ua