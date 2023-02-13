Австрія не навчатиме українських військових на танках Leopard-2

Незважаючи на те, що деякі країни вже почали вчити військових ЗСУ на сучасних танках Leopard-2, міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер заявила, що її країна не буде проводити тренування солдатів ЗСУ на своїй території. Про це повідомляє Kurier.

"Це суверенне рішення кожної держави підтримувати Україну в рамках своїх законів", – йдеться в заяві.

Водночас Таннер підкреслили, що "Австрія є нейтральною у військовому плані, але не у політичному, і тим більше – не у моральному плані".

Як повідомив телеканалу експерт з міжнародного права Ральф Янік, нейтралітет навчань не є перешкодою, оскільки є рішення ЄС про це.