WP: Україна разом з західними танками отримає логістичні проблеми

Майже через рік після початку війни західні союзники нарешті погодилися відправити Києву танки, які йому гостро потрібні. Вже навесні в Україну можуть доставити перший батальйон, який буде складатися приблизно з 40 машин включно з новими німецькими Leopard 2A6.

Але більш широкий пакет допомоги від США і європейських країн складається з «солянки» різних моделей, кожна з яких пов’язана з різними поставками і унікальними логістичними перешкодами, - пише Washington Post .

Видання зауважує, що військові експерти не впевнені щодо того, чи танки справлять вирішальний ефект на поле битви. Крім того, українських військових потрібно ще навчити ними користуватися. Washington Post нагадує, що в Києві говорили про 300 танків, які необхідні для успішного проведення широкомасштабного наступу навесні.

«Жодна зброя чи платформа не може змінити всю гру», - сказав старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Стефан Гаді.