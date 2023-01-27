WP: Україна разом з західними танками отримає логістичні проблеми

Навіть танки однієї моделі, але з арсеналів різних країн Європи, можуть мати суттєві відмінності, що ускладнює їхнє обслуговування, інформує ZN.ua.

Майже через рік після початку війни західні союзники нарешті погодилися відправити Києву танки, які йому гостро потрібні. Вже навесні в Україну можуть доставити перший батальйон, який буде складатися приблизно з 40 машин включно з новими німецькими Leopard 2A6.

Але більш широкий пакет допомоги від США і європейських країн складається з «солянки» різних моделей, кожна з яких пов’язана з різними поставками і унікальними логістичними перешкодами, - пише Washington Post.

Видання зауважує, що військові експерти не впевнені щодо того, чи танки справлять вирішальний ефект на поле битви. Крім того, українських військових потрібно ще навчити ними користуватися. Washington Post нагадує, що в Києві говорили про 300 танків, які необхідні для успішного проведення широкомасштабного наступу навесні.

«Жодна зброя чи платформа не може змінити всю гру», - сказав старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Стефан Гаді.


Лесь Димань, ZN.ua





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