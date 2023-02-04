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2023-02-04
Українські захисники освоїли керування танками Challenger 2 — Міноборони Британії
Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти повернути захоплені РФ території, інформує
© Міністерство оборони Великої Британії / Twitter
Українські військові цього тижня освоїли керування британськими танками Challenger 2, інформує Міністерство оборони Великої Британії у
"Цього тижня танкісти ЗСУ швидко освоїли управління могутнім Challenger 2. Великобританія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути собі територію", - йдеться у повідомленні.
Анна Конюченко, ZN.ua