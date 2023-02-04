Українські захисники освоїли керування танками Challenger 2 — Міноборони Британії

Українські військові цього тижня освоїли керування британськими танками Challenger 2, інформує Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Цього тижня танкісти ЗСУ швидко освоїли управління могутнім Challenger 2. Великобританія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути собі територію", - йдеться у повідомленні.