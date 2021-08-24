Порошенко: "Распад Украины, похоже, стал национальной идеей РоSSии"

Пятый президент считает, что точку невозврата к колониальному статусу мы пройдем только тогда, когда Украина вступит в Европейский Союз и НАТО.

Порошенко:

РоSSия до сих пор не смирилась с независимостью Украины, а мечта о распаде нашего государства, похоже, уже стала национальной идеей. Такое мнение пятый президент Украины Петр Порошенко высказал в колонке для LB.ua в рамках спецпроекта "Уроки Независимости".

"Следовательно, должны понимать, что точку невозврата к колониальному статусу мы пройдем только тогда, когда Украина вступит в Европейский Союз и НАТО, получит действенные гарантии безопасности и территориальной целостности", - отметил он.

Порошенко убежден, что нынешняя власть не приближает Украину к евроантлантической интеграции.

"Мы снова теряем драгоценное - время, которого и так потратили достаточно за предыдущие десятилетия. Мы снова сбавили скорость и время, движемся только по инерции. Но это все поправимо, если сохраним демократию и предусмотрительно остановим попытки построить в Украине авторитарный режим бесконтрольной монобильшости", - высказался он.

Порошенко добавил, что тридцать лет независимости - это, прежде всего, история наших украинских побед.

"Тех событий, благодаря которым мы утверждались как суверенное государство." Мы воины. НЕ лентяи. НЕ лодыри. И наше дело - праведное и святое, ибо кто за что, а мы - за независимость. Так вот - нам так и трудно из-за того" - эти слова Лины Костенко наиболее точно передают ощущение, с которым мы встречаем нынешний День Независимости. Я уверен, наши главные победы впереди, потому что мы способны побеждать! " - написал он.

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