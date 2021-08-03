РоSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала этих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

У населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного, что у Донецка, роSSийские наемники обстреляли наши позиции из минометов 82-го калибра. А у Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди военнослужащих нет.

Напомним, сегодня глава Верховной Рады Дмитрий Разумков собирался посетить зону ООС, но накануне вечером главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный запретил ее посещать должностным лицам.